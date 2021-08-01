جماعة كردية تعلن مسؤوليتها عن حرائق الغابات في تركيا

العالم - ترکيا

وأفادت صحيفة "يني شفق" التركية التي نقلت الخبر، بأن "الجماعة المرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، أعلنت مسؤوليتها عن حرائق الغابات".

وأضافت: "الجماعة أكدت في إعلانها على مواقع التواصل أن النظام التركي لا يفهم لغة أخرى، لذلك قررنا تركيعه بالنار".

وأكدت خدمات الطوارئ التركية أنها تمكنت من السيطرة على 107 حرائق غابات في البلاد، حيث سجلت منذ يوم الأربعاء الماضي بؤر حريق في 32 محافظة تركية.

وأشارت إلى أنه "نتيجة الحرائق لقي 8 أشخاص مصرعهم، وتم إجلاء حوالي 100 سائح روسي من بودروم التركية".

بدوره، حث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجميع على "انتظار نتائج التحقيق الذي تجريه السلطات في أسباب حرائق الغابات المتزامنة في البلاد".