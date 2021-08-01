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تونس.. نقل الغنوشي للمستشفى العسكري

تونس.. نقل الغنوشي للمستشفى العسكري
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مساعدي رئيس البرلمان التونسي رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، بأن الأخير نقل إلى المستشفى العسكري.

العالم - تونس

ونقل الغنوشي مساء يوم السبت إلى عيادة خاصة إثر تدهور حالته الصحية.

وذكر المكتب الإعلامي للغنوشي على "فيسبوك" مساء يوم السبت: "تعرض الأستاذ راشد الغنوشي لوعكة خفيفة مساء يوم السبت 31 يوليو 2021، تنقل على إثرها للمصحة".

وتابع أن الغنوشي "غادرها بعد إجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج".

وفي 21 يوليو ذكر مصدر طبي في المستشفى العسكري بتونس أن الغنوشي غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج اللازم وتماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن البرلمان التونسي في الـ13 من يوليو الجاري عن إصابة الغنوشي البالغ 80 عاما بفيروس كورونا.

وجاء في بيان المجلس النيابي: "تأكدت إصابة الغنوشي بفيروس كورونا إثر إجراء مسحة طبية جاءت نتيجتها موجبة".

يذكر أنه سبق للغنوشي أن خضع للتطعيم ضد فيروس كورونا.

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تونس.. نقل الغنوشي للمستشفى العسكري

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