الداخلية العراقية تتوعد مختطفي الناشط سجاد العراقي

العالم - العراق

ذكر بيان لوزارة الداخلية، ان وزير الداخلية استقبل وفدا شبابيا وعددا من ناشطي محافظة ذي قار بينهم شقيق الناشط سجاد العراقي.

وقال الغانمي، بحسب البيان، إن "شباب العراق هم قادة مستقبله الزاهر وهم الطاقة الإيجابية الكبيرة التي بها تبنى الأوطان وتحقق نهوضها وتطورها وهم سلاح العراق ضد أعدائه".

وأضاف، أن "قضية سجاد هي أبرز القضايا التي تأخذها القوات الأمنية على محمل الاهتمام والجد والداخلية تعكف على متابعة الموضوع للوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة كما حصل في قضايا مشابهة كثيرة حرصت الحكومة على الإطاحة بالمجرمين الذين نفذوها".

وتبادل الغانمي الحديث مع الشباب الحاضرين مستمعا إلى متطلباتهم ومشروعهم الوطني معبرا عن مساندته والحكومة إلى كل من يطمح في أن يرى العراق في حال افضل.

وحث الغانمي، الجميع على المساهمة في تحقيق السلم المجتمعي الذي يقود إلى مجتمع آمن مستقر تتحقق فيه المطالب ويحارب به الفساد ويعلوا فيه صوت الحق والعدالة والقانون .