ارتفاع الطاقة الانتاجية للبتروكيمياويات في ايران الى 90 مليون طن سنويا

العالم - ايران

وقال محمدي، في تصريحه امس الاحد على هامش مراسم العام الذهبي لصناعة البتروكيمياويات وتدشين 17 مشروعا لتحقيق القفزة الانتاجية الثانية خلال عام واحد، إن الطاقة الانتاجية حققت قفزة منذ عام 2019 لغاية 2020 حيث كانت تبلغ 65 مليون طن حيث سجلت ارتفاعا هائلا وصل الى 25 مليون طن خلال عام واحد وبذلك فقد بلغت 90 مليون طن سنويا.

واضاف: شهد قطاع صناعة البتروكيمياويات في البلاد قفزة هائلة خلال عام واحد حيث كان العام الماضي عاما ذهبيا وقل نظيره في هذا القطاع.

ونوه الى تدشين 17 مشروعا بتروكيمياويا خلال عام واحد باستثمار قدره 11.4 مليار دولار في هذا القطاع الحيوي مايحقق ارباحا هائلة وفرص عمل كثيرة لشبان البلاد.