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صنعاء: قواتنا لا تزال تحتفظ  بالعديد من المفاجآت للمعتدي الغازي

صنعاء: قواتنا لا تزال تحتفظ  بالعديد من المفاجآت للمعتدي الغازي
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٩ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس الوزراء اليمني "عبدالعزيز بن حبتور"، وزير الدفاع اللواء الركن "محمد ناصر العاطفي"، الذي أطلعه على المستجدات في عموم الجبهات اليمنية بصورة عامة ومحور البيضاء بصورة خاصة.

العالم - اليمن

وخلال اللقاء بارك رئيس الوزراء الانتصارات التي حققها الجيش واللجان الشعبية وأبناء البيضاء الأحرار في إطار المرحلة الثانية من عملية "النصر المبين".

وأكد الدكتور بن حبتور مضي حكومة الإنقاذ في خطتها لدعم الجبهات وأبطالها كأولوية نص عليها برنامجها العام وخططها السنوية.

من جهته تحدث الوزير العاطفي عن الأوضاع في عموم الجبهات ومستجداتها والانتصارات النوعية التي حققها الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل خلال الفترة الأخيرة في العديد من الجبهات بإسناد من القوة الصاروخية والطيران المسير وتعاملهم الحاسم مع زحوفات مرتزقة العدوان ومحاولات الاختراق التي يقومون بها بين الحين والآخر سيما في جبهة الساحل الغربي.

وأكد على الروح المعنوية العالية لأبطال اليمن المغاوير وإيمانهم بعدالة قضيتهم وهم يذودون عن حياض الوطن، لافتاً إلى أن القوات المسلحة واللجان الشعبية ما تزال تحتفظ بالعديد من المفاجآت للمعتدي الغازي في حال استمر في عدوانه وحصاره الباغي.

وأشاد وزير الدفاع بمستوى الدعم والإسناد الحكومي والشعبي المادي والمعنوي المتواصل للجبهات ورجالها الميامين مشيراً إلى أهمية تواصل هذا الدعم لما له من آثار ايجابية على المقاتلين وروحهم المعنوية وتعزيز ثباتهم وصمودهم الأسطوري في عموم الجبهات.

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