بطريقة مروعة.. كلاب شرسة تنهى حياة سيدة برازيلية

العالم - حوادث

ووقعت الحادثة أثناء زيارة مارلي دونيغا تيزورا لمزرعة، بالقرب من مدينة بيريغي في ولاية ساوباولو، حيث أنها تعرضت للعض أكثر من مرة.

ولقت مارلي حتفها متأثرة بجراحها، رغم تدخل الإسعاف ومحاولة إنقاذها، كما تعرض صديق لها للعض أثناء محاولته إنقاذ مارلي وإبعاد الكلاب، إلا أنه اضطر لانقاد نفسه والاحتماء بإحدى الغرف في المزرعة، ما حال دون مقتله هو أيضا.

وصنفت الشرطة الحادثة أنها "حالة وفاة بظروف مشبوهة"، في حين تمكن العاملون في المزرعة من ضبط الكلاب، ونقل الرجل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.