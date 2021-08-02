ايران أنفقت 25 مليار دولار خلال 8 سنوات لتطوير حقل بارس الجنوبي

العالم - ايران

وقال مشكين فام في تصريح له الاحد خلال التدشين الرسمي لمشاريع وطنية لوزارة النفط في حقل "بارس الجنوبي" بمدينة عسولية بمحافظة بوشهر جنوب البلاد عن طريق الفيديو كونفرانس: ان اكثر من 10 مليارات دولار أنفقت على المنشآت البحرية خارج الساحل.

واشار الى عمليات التدشين المتتالية لمشاريع حقل "بارس الجنوبي" خلال الاعوام الماضية واضاف: ان حجم الانتاج والاستخراج من حقل "بارس الجنوبي" الغازي المشترك يبلغ في الوقت الحاضر 700 مليون متر مكعب يوميا اذ حقق زيادة عن العام 2013 بمقدار 2.5 ضعفا حيث كان 280 مليون متر مكعب في ذلك العام.

*استخراج 1300 مليار متر مكعب من الغاز من حقل "بارس جنوبي" خلال 8 اعوام

واعلن بان الغاز المستخرج من الحقل بلغ في العام الماضي 223 مليار متر مكعب بما يعادل 70 بالمائة من اجمالي الغاز المستخرج في انحاء البلاد واضاف: ان اجمالي الغاز المستخرج من الحقل من البداية لغاية الان بلغ تريليونا و 865 مليار متر مكعب من ضمنه تريليونا و 300 مليار متر مكعب اي ما نسبته 70 بالمائة خلال الاعوام الثمانية الاخيرة.

واوضح بان العمليات التنفيذية في القسم البحري تشمل حفر آبار الغاز ونصب المنصات والشؤون ذات الصلة ومد خطوط الانابيب في قاع البحر للربط بين هذه المنصات والمصافي في البر واضاف: هنالك في الوقت الحاضر 336 بئرا في هذا الحقل من ضمنه 228 اي ما نسبته 70 بالمائة منها تم حفرها وتدشينها باجمالي مليون متر مكعب خلال الاعوام الثمانية الاخيرة.

واشار مشكين فام كذلك الى نصب 37 منصة على الآبار وقال: انه تم خلال الاعوام الثمانية الاخيرة اكمال ونصب وتفعيل 26 منصة منها (70 بالمائة) باجمالي وزن نحو 250 الف طن.

واضاف: ان 17 منصة من هذه المنصات تنتج كل منها 28 مليون متر مكعب من الغاز يوميا فيما تنتج 20 منصة لكل منها 14 مليون متر مكعب يوميا.

واشار الى خطوط الانابيب البحرية للحقل قائلا: ان اجمالي طول انابيب المشروع الممدودة في قاع البحر يبلغ 3200 كم لنقل الغاز من المنصات البحرية الى المصافي في البر من ضمنها 2160 كم اي ما نسبته اكثر من 67 بالمائة انجزت خلال الاعوام الثمانية الماضية.

*الايرانيون يسيّرون الأعمال في الحقل

ونوه مشكين فام الى انشطة الشركات الاجنبية في القسم البحري لحقل "بارس الجنوبي" خلال الاعوام الاولى من تطوير الحقل وقال: انه وفي ظل جهود المهندسين والمتعهدين والمصنعين الايرانيين وثقة وتعاون شركة النفط الوطنية الايرانية فان جميع عمليات الهندسة والانشاء والتركيب والتشغيل والتدشين تجري في الوقت الحاضر من قبل المتخصصين والخبراء الايرانيين.