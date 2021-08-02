الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الكويتية تدعو لدعم ومساندة تونس

الخارجية الكويتية تدعو لدعم ومساندة تونس
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعربت الكويت عن ثقتها بقدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الاستثنائية التي تمر بها والعبور بتونس بما يحقق آمال وتطلعات شعبها بالأمن والاستقرار والازدهار، وذلك بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد واعتبرتها أحزاب "انقلاباً" على الدستور.

العالم - الكويت

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الكويتية، مساء الأحد، قالت فيه إنها "تتابع الأوضاع التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة، وتعبر عن احترامها لسيادة تونس".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "دعم الجمهورية التونسية ومساندتها في مواجهة تحدياتها وبشكل خاص الصحية منها".

والأحد الماضي، أعلن الرئيس التونسي، عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتلاه، الاثنين، إعفاء جديد لوزيري الدفاع والعدل.

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس قرارات الرئيس؛ إذ عدتها حركة النهضة والحزب الجمهوري "انقلاباً"، ووصفتها كتلة ائتلاف الكرامة بـ"الباطلة"، واعتبرتها كتلة قلب تونس "خرقاً جسيماً للدستور"، فيما أيدتها فقط حركة الشعب (قومية).

كما دان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم "النهضة" بشدة، في بيان لاحق، قرارات سعيد، وأعلن رفضه لها.

وجاءت قرارات "سعيد" بعد احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين؛ والتي طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بـ"الفشل"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

روابط ذات صلة

الرئاسة المصرية: تم التوافق مع الجزائر على الدعم الكامل للرئيس التونسي

أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا مع رئيس تونس

وزير خارجية السعودية في تونس والتقى قيس سعيّد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة حقوقية توثق 61 انتهاكا إسرائيليا بحق صحفيين في فلسطين

بطريقة مروعة.. كلاب شرسة تنهى حياة سيدة برازيلية

الصحة السورية تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

شاهد: تدشين عدة مشاريع عمرانية في مدينة قم الايرانية

الخارجية الكويتية تدعو لدعم ومساندة تونس

القسام بذكرى اختفاء جولدين: لا معلومة واحدة دون دفع الثمن