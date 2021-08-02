الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد: تدشين عدة مشاريع عمرانية في مدينة قم الايرانية

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

تشهد مدينة قم جنوب العاصمة الايرانية طهران حركة عمرانية سريعة رغم الصعوبات المالية والحظر الاقتصادي المفروض على البلاد، حيث شهدت المدينة تدشين عدد من المشاريع الخدمية والعمرانية والترفيهية، في مقدمتها توسيع المساحات الخضراء، وإنشاء المرافق الترفيهية المزودة بالتلفريك والقاطرات المعلقة.

العالم - مراسلون

تدشين المشاريع العمرانية والخدمية والترفيهية والسياحية واحدة تلو الاخرى في مدينة قم المقدسة جنوب العاصمة الايرانية طهران، رغم الصعوبات المالية والحظر الاقتصادي المفروض على البلاد لتكون المدينة رائدة في مجال التنمية المستدامة واكثر جذباً للسياح من داخل ايران وخارجها.

وقال وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي: "اولينا اهمية فائقة للمشاريع العمرانية والخدمية في البلاد وفق البرنامج المحدد رغم الحظر والصعوبات المالية، ومنها تراجع اسعار النفط وركود جباية الضرائب بسبب تفشي جائحة كورونا".

توسيع المساحات الخضراء ومواصلة تشيد محطات مترو الانفاق بالاضافة الى المنشآت الترفيهية المتطورة والمزودة بالتلفريك والقاطرات المعلقة، وبناء الجسور وتعبيد الطرق العالمة، كانت من ابرز المشاريع العمرانية التي تم تدشينها في مدينة قم.

وقال رئيس بلدية قم مرتضى سقائيان نجاد: " جميع المشاريع العمرانية والخدمية بمدينة قم يتم تشيدها بالاعتماد على القدرات الوطنية ودعم وتمؤيل هذه المشاريع ايضا هو من الشعب الايراني".

تعزيز المنظومة البيئية والمساحات الخضراء والحدائق العامة والمنتزهات الترفيهية في قم تكتسب اهمية كبرى في الترويح عن السكان من مواطنين ومقيم، اضافة الى كونها وجهات سياحية وترفيهية متكاملة تستقطب الزوار والسياح.

انجاز المشاريع العمرانية والخدمية والترفيهية وبالعتماد على القدرات المحلية الايرانية، إن دل على شيء فإنما يدل على ان الحظر الاقتصادي على طهران يفتقد للفاعلية كما يؤكد المراقبون.

روابط ذات صلة

ايران أنفقت 25 مليار دولار خلال 8 سنوات لتطوير حقل بارس الجنوبي

ارتفاع الطاقة الانتاجية للبتروكيمياويات في ايران الى 90 مليون طن سنويا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

منظمة حقوقية توثق 61 انتهاكا إسرائيليا بحق صحفيين في فلسطين

بطريقة مروعة.. كلاب شرسة تنهى حياة سيدة برازيلية

الصحة السورية تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

شاهد: تدشين عدة مشاريع عمرانية في مدينة قم الايرانية

الخارجية الكويتية تدعو لدعم ومساندة تونس

القسام بذكرى اختفاء جولدين: لا معلومة واحدة دون دفع الثمن