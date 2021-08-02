ما لا تعرفه عن فلسطينيي الـ48

العالم – نوافذ

وقال ضيف الحلقة منسق شبكة قادرون معا للدراسات والإعلام الدكتور وليد محمد علي ان الشعب الفلسطيني الذي بقي مرابط في الجزء الذي احتل في العام 48 هم ملح الأرض الحقيقي وكان لهم دورا كبيرا في افشال المشروع الصهيوني ان يتمكن من تحقيق جوهر مشروعه وهو الاقتلاع والاحلال.

الدكتور وليد محمد علي اضاف ان احتلال الاراضي الفلسطينية تم من قبل مجموعة عنصرية لفقت مشروعا مبني على اساطير دينية لا تعترف بها قيادة هذا المشروع، مشيرا الى ان هذا التلفيق بدأ في كل شيء يميز هذا الكيان المحتل.

واشار الى ان الشعب الفلسطيني في الاراضي الـ48 عاش في ظل واقع برز من خلاله بانه يسعى لتكريس حقيقة بأن الفلسطيني جوهر يجب ان يغيب عن فلسطين ويبقى جزء منه يخدم المشروع الصهيوني لكن بلا هوية.

بدوره قال الكاتب والصحافي عبد الرحمن نصار ان فلسطيني الـ48 يعيشون صراع الهوية تحت ظل النظام الصهيوني الغاصب.

واكد ان الشعب الفلسطيني في الاراضي الـ48 في عملية سيف القدس الاخيرة واجهوا الحقيقة المرة وانه وجد نفسه لانه عربي فان كل شيء انهار من حوله.

واضاف ان الشعب الفلسطيني في الاراضي الـ48 وجدوا انفسهم انه عندما تحين الساعة الحقيقية فيواجهون تصعيدا اسرائيليا بضرورة عودتهم الى اصلهم من حيث الانتماء والهوية. مشيرا الى ان الكيان الصهيوني لم ولن يستطيع الابادة الكاملة والتهجير لان هذا الاحتلال جاء من خلال حرب عصابات واستلم الأرض من احتلال بريطاني يتحمل المسؤولية بشأن الفوضى التي حدثت في فلسطين والمنطقة.

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات ان كيان الاحتلال هو كيان قائم على اساس العنصرية والتطرف وبالتالي هو يطمح بأن تكون هناك دولة يهودية.

واضاف ان الاساس في المشروع السياسي الصهيوني هو الاقتلاع والاحلال مؤكدا انه منذ نكبة ثمانية واربعين ولحد اليوم ثبت بأن من صمد هم جذور واساس القضية الفلسطينية.

واشار الى ان الاحتلال لم يتعامل مع الشعب الفلسطيني في الداخل على اساس ان هناك شعب فلسطيني بل يتعامل معه على اساس تجمعات سكنية مؤكدا ان الاحتلال لا يريد ان يعترف بالشعب الفلسطيني وانه حاول طمس هويته وتذويبه لكنه لم ينجح في مخططاته.

راسم عبيدات اكد ان الاحزاب العربية التي تشكلت في الأراضي الفلسطينية الـ48 لعبت دورا في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والقومية العربية للشعب الفلسطيني

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

د. وليد محمد علي – منسق شبكة قادرون معا للدراسات والإعلام

عبد الرحمن نصار – كاتب وصحافي

راسم عبيدات – كاتب ومحلل سياسي