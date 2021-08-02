تونس... سعيّد يحذر من التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية

العالم - تونس

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على "فيسبوك" أن "سعيّد أشرف على عملية تسلم مليون و500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ممنوحة لبلادنا من قبل الجمهورية الإيطالية".

وأضافت أن سعيّد "أكد أهمية هذا الدعم التضامني النبيل من الجمهورية الإيطالية والذي يعطي دفعا جديدا لعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين، ويرسخ قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين التونسي والايطالي".

وتابعت: "رئيس الجمهورية أكد حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار. وجدد موقف تونس الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.

وأشارت إلى أنه "حذر من كل محاولات التوظيف السياسي لهذا الملف في هذا الظرف الدقيق من تاريخ البلاد".