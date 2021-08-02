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روسيا تقول إنها سترسل 800 جندي إضافي للمشاركة في تدريبات عسكرية على الحدود الأفغانية وستستخدم مثلي العتاد الذي كان مقررا

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

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