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متحدث مجلس صيانة الدستور في ايران: ورقة اعتماد الرئيس المنتخب وقعها المجلس في اجتماعه الاخير وتم تقديمها الى قائد الثورة الاسلامية

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

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