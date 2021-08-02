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شاهد.. أحداث دول المغرب العربي في سطور.. الجزء الأول

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

ناقش برنامج المغاربية الاسبوعي الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت مآلات المشهد السياسي في تونس وتفاقم الوضع الوبائي في الجزائر ومراكز ميدانية للتلقيح في ليبيا ورحلات جوية مباشرة بين المغرب وكيان الاحتلال الصهيوني وجدل حول قانون حماية الرموز في موريتانيا.

العالم - المغاربية

في تونس تطورات متسارعة بعد قرارات الرئيس قيس سعيد التي لا تنفصل عن سياقات الازمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سنتين ما دفع تونس الى الوقوف في مفترق طرق.

اما في المغرب فقد انطلقت الرحلات الجوية المباشرة بين الرباط وتل أبيب كما تم الاعلان عن توقيع اتفاقية للترويج السياحي بين الجانبين ما يثير المزيد من الغضب الشعبي.

وفي الجزائر ومع ارتفاع عدد المصابين بفايروس كورونا سارعت السلطات لتأمين الاوكسيجين مع توسيع عمليات التلقيح.

توسيع حملة التلقيح ضد فايروس كورونا بات الشغل الشاغل في ليبيا التي تتعافى حديثا من الانقسام وتدهور الأمن.

وأخيرا وسط انتقادات سياسية وشعبية لاذعة اجازت لجنة العدل والدفاع والداخلية بالبرلمان الموريتاني مشروع قانون حماية الرموز.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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