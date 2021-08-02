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راشد الغنوشي يغادر المستشفى العسكري

راشد الغنوشي يغادر المستشفى العسكري
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن اثنان من مستشاري راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب النهضة الإسلامي، أنه غادر المستشفى العسكري الذي نقل إليه في وقت سابق من يوم الأحد.

العالم - تونس

ولم يوضح المستشاران المشكلة الصحية التي يعاني منها الغنوشي البالغ 80 عاما والذي دخل المستشفى لمدة أسبوع الشهر الماضي للعلاج من فيروس كورونا.

وقال أحد المستشارين: "بعد ساعات في المستشفى العسكري، عاد الغنوشي إلى بيته وهو بخير الآن".

وقاد الغنوشي الذي يملك دورا مؤثرا في البلاد منذ عقد، معارضة الإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد الأسبوع الماضي بإقالة رئيس الوزراء وتجميد عمل البرلمان ووصفها بأنها انقلاب.

وعانت حركة النهضة حتى ثورة 2011 وأصبحت أقوى حزب سياسي، ودعمت ائتلافات حكومية متعاقبة وساهمت في الاتفاق على دستور عام 2014.

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راشد الغنوشي يغادر المستشفى العسكري