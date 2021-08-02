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مصادر عراقية: استشهاد آمر لواء في الحشد الشعبي باطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارته في بابل جنوب بغداد

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

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