النائب فضل الله: ما حصل في خلدة له تداعيات كبيرة ما لم توقَف هذه العصابات

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وأضاف في حديث تلفزيوني اليوم الاثنين أنّ ما حدث هو استهداف للأهل والأمن والإستقرار من قبل عصابات متفلّتة لم تجد من يردعها.

وتوجّه النائب فضل الله لجمهور المقاومة بالقول ان حزب الله لن يترك هذه القضية، وهذا العدوان عليكم هو مفصل أساسي لوضع حد لهذه العصابات.

ولفت إلى أنّ هناك موقفًا وطنيًا مسؤولًا وسلوكًا محددًا من قبلنا بالقضايا الداخلية لكن على المعنيين تحمل مسؤولياتهم.

وشدّد النائب فضل الله على أن القوى السياسية الموجودة في المنطقة ومؤسسات الدولة يجب أن تفكك هذه العصابات الموجودة على الطرقات والمطلوب إلقاء القبض على المجرمين ومنع هذه العصابات من التواجد على الطرقات.

و تعرض موكب الشهيد علي شبلب بعد ظهر أمس في منطقة خلدة لاطلاق نار كثيف في كمين من قبل افراد مسلح مما ادى الى سقوط عدد من الشهداء و الجرحى.