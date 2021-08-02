أمير قطر يأمر بإرسال فريق دعم لتركيا لمواجهة الحرائق

العالم - قطر

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن أمير قطر "وجه بإرسال فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية إلى الجمهورية التركية الشقيقة، للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين جراء الحرائق في ولايات تركية".

وقالت إن ذلك جاء إثر اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري "خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني" مع "سليمان صويلو" وزير الداخلية التركي.

وأعرب الوزير القطري خلال الاتصال عن خالص تعازيه والحكومة القطرية في ضحايا الحرائق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس أردوغان "مناطق منكوبة".