الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٧:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير قطر يأمر بإرسال فريق دعم لتركيا لمواجهة الحرائق

أمير قطر يأمر بإرسال فريق دعم لتركيا لمواجهة الحرائق
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

وجه أمير قطر "تميم بن حمد آل ثاني"، بإرسال فريق قطري من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي "لخويا" إلى تركيا، وذلك للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ من جراء حرائق الغابات في ولايات تركية.

العالم - قطر

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن أمير قطر "وجه بإرسال فريق من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية إلى الجمهورية التركية الشقيقة، للمشاركة في عمليات البحث عن المفقودين جراء الحرائق في ولايات تركية".

وقالت إن ذلك جاء إثر اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري "خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني" مع "سليمان صويلو" وزير الداخلية التركي.

وأعرب الوزير القطري خلال الاتصال عن خالص تعازيه والحكومة القطرية في ضحايا الحرائق، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، ضمنها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، والتي أعلنها الرئيس أردوغان "مناطق منكوبة".

روابط ذات صلة

تركيا..حرائق الغابات تلتهم قرية بأكملها

امتد إلى المنازل.. ضحايا وجرحى بحريق غابات قرب منتجع سياحي بتركيا

ايران تشارك في اطفاء حرائق تركيا

بوتين يؤكد لأردوغان مواصلة المساعدة الروسية في إخماد حرائق تركيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. محلل سياسي: الصهاينة يطمحون بإقامة دولة يهودية

ربيعي: ايران واجهت بمفردها القوى العالمية وأرغمتها على التعامل معها

بالفيديو.. كاتب فلسطيني: "إسرائيل" استلمت الأرض من احتلال بريطاني

بالفيديو.. منسق شبكة قادرون معا: فلسطينيو الـ 48 هم ملح الأرض الحقيقي

النائب فضل الله: ما حصل في خلدة له تداعيات كبيرة ما لم توقَف هذه العصابات

راشد الغنوشي يغادر المستشفى العسكري