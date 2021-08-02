منسق شبكة قادرون معا: فلسطينيو الـ 48 هم ملح الأرض الحقيقي

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف الدكتور وليد محمد علي ان الاحتلال الفلسطيني تم من قبل مجموعة عنصرية لفقت مشروعا مبني على اساطير دينية لا تعترف بها قيادة هذا المشروع، مشيرا الى ان هذا التلفيق بدأ في كل شيء يميز هذا الكيان المحتل.

واشار الى ان الشعب الفلسطيني في الاراضي الـ48 عاش في ظل واقع برز من خلاله بانه يسعى لتكريس حقيقة بأن الفلسطيني جوهر يجب ان يغيب عن فلسطين ويبقى جزء منه يخدم المشروع الصهيوني لكن بلا هوية.

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