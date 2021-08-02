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كاتب فلسطيني: "إسرائيل" استلمت الأرض من احتلال بريطاني

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب والصحافي الفلسطيني عبد الرحمن نصار ان فلسطينيي الـ48 يعيشون صراع الهوية تحت ظل النظام الصهيوني الغاصب.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اكد ان الشعب الفلسطيني في الاراضي الـ48 في عملية سيف القدس الاخيرة واجهوا الحقيقة المرة وانهم وجدوا نفسهم لانهم عرب فان كل شيء انهار من حولهم.

واضاف ان الشعب الفلسطيني في الاراضي الـ48 وجدوا انفسهم انه عندما تحين الساعة الحقيقية فيواجهون تصعيدا اسرائيليا بضرورة عودتهم الى اصلهم من حيث الانتماء والهوية. مشيرا الى ان الكيان الصهيوني لم ولن يستطيع الابادة الكاملة والتهجير لان هذا الاحتلال جاء من خلال حرب عصابات واستلم الأرض من احتلال بريطاني يتحمل المسؤولية بشأن الفوضى التي حدثت في فلسطين والمنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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