أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 02 اغسطس 2021

جمهوري اسلامي ..

الرئيس روحاني يقدم اعتذاره للشعب عن اي قصور وتقصير في جلسة نهاية مهامه الرئاسية

رويش ملت ..

المتحدث باسم الخارجية ..عشرات الوفود الاجنبية ستحضر مراسم ادلاء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية

آرمان ملي ..

راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة ورئيس البرلمان التونسي يتهم الامارات بدفع تونس للهاوية

ابتكار ..

محاولات صهيونية متشبثة لالصاق اتهام استهداف ناقلة نفط ببحر عمان بايران

ايران..

الخارجية الايرانية .. على الكيان الصهيوني وقف اتهاماته الكاذبة لايران بشأن حادث ناقلة النفط

اطلاعات ..

القوات اليمنية المشتركة تحرر مناطق واسعة في محافظة البيضاء من قبضة داعش والقاعدة

جوان ..

الكيان الصهيوني يغلق محلة الشيخ جراح بالقدس ويصعد من ممارساته القمعية ضد الفلسطينيين

وطن امروز..

حركة حماس تحذر .. مستعدون للرد على الاعتداءات الصهيونية الغاشمة على شعبنا بالضفة الغربية

كيهان ..

الصين تعلن حالة الانذار في صفوف قواتها على الحدود مع افغانستان

خراسان ..

حركة طالبان تحاصر مدينة هيرات ومدنا اخرى والرئيس الافغاني يعد بتغيير المعادلات الميدانية

قدس ..

بدء مسار الانتخابات البرلمانية في العراق باستعداد اكثر من مائة حزب وتنظيم سياسي لخوضها

سياست روز ..

اجواء تصعيد وقعقعة سلاح بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا، وباكو تتهم يرفان بقصف نخجوان

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين

الصحافة الایرانیه

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، اللاعب المثير للازمات والمشاكل.. رئيس البرلمان التونسي زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي اتهم الامارات بالوقوف وراء تفجير الاوضاع بتونس لدفعها نحو الهاوية, وبالطبع نفت الامارات الاتهام الا ان سياساتها ومواقفها الاقليمية تعزز الاتهامات التي وجهها الغنوشي لابو ظبي ..

ان الامارات تدخلت بالعراق بتاييدها الاستفتاء الانفصالي بكردستان العراق وبدعم جماعات ارهابية وتتدخل بليبيا وفي السودان ودورها السلبي الخطير باليمن لا يخفى على احد كما اعترفت بالكيان الصهيوني طارحة اغرب ذريعة من نوعها, ذريعة تبرر هذه الخيانة بدعم الشعب الفلسطيني. وكل هذه المؤشرات تزيد من احتمال لعبها لدور في مسار الاوضاع التي تشهدها الساحة التونسية .

وطن امروز ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، جهود حزب الله لتسهيل تشكيل حكومة بلبنان، كتبت صحيفة وطن امروز ..حزب الله لبنان دعم كل الذين تم تكليفهم بتشكيل حكومة جديدة بلبنان منذ استقالة حكومة سعد الحريري عام 2019 , ودعم اعادة تكليف الحريري مرة اخرى قبل اشهر وكل ذلك لاخراج لبنان من الفراغ السياسي ولحل الازمة الاقتصادية ولكن الحريري فشل في مهمته لارتهانه باملاءات خارجية , ويستعد المكلف الجديد نجيب ميقاتي لتنفيذ المهمة بتأييد حزب الله ايضا.

ويبدو ان بعض الخلافات المطروحة بينه والرئيس اللبناني ميشال عون قابلة للنقاش والحل , ولكن كل ذلك لا يعني ان نجاحه مضمون تماما فهناك تحركات خفية لبعض التيارات ومن بينها تيار المستقبل نفسه بزعامة الحريري لعرقلة مهمة ميقاتي املا اعادة الامور للمربع الاول وحصر تكليف تشكيل حكومة جديدة بالحريري رغم فشله .

ابرار ..

نشرت صحيفة ابرار تقريرا خاصا يتحدث عن، تفاعل ازمة بين قطر والبحرين حول ملكية جزر، جاء فيه .. الخلافات بين قطر والبحرين حول ملكية جزر بالخليج الفارسي بدأت تاخذ منحى تصاعديا وسط تبادل للاتهامات.

وكانت محكومة العدل الدولية في لاهاي قد اقرت عام 2001 سيادة البحرين على جزيرتي حوار وجرده كما اقرت سيادة قطر على جزر الزبارة وجنان وفشت الديبل وهي مجموعة جزر تقع في مناطق الحدود البحرية بين البلدين.

والذي يحدث منذ مدة هو تاكيد البحرين على سيادتها على جزيرة الزبارة ايضا في تجاهل لذلك القرار لترد قطر اثرها بحملة دعائية مضادة مؤكدة سيادتها على جزيرة حوار.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها، مجموعة 14 تحول عيد تل ابيب الافريقي لكابوس،.. هناك موجة رفض افريقية متزايدة لقرار عضوية الكيان الصهيوني بصفة مراقب في الاتحاد الافريقي , موجة بدات بأعلان جنوب افريقيا رفضها للقرار وضمت تونس والجزائر وبلدان افريقية اخرى اصواتها لصوت جنوب افريقيا في هذا الشأن.

ان اربع عشرة دولة افريقة اعلنت رفضها لانضمام الكيان الصهيوني لعضوية الاتحاد الافريقي والرقم قد يرتفع ايضا حيث اعلنت الجزائر عن تشكيل كتلة رفض افريقية لاي نفوذ صهيوني في القارة الافريقية في تحرك واسع من شأنه ان يحول رهانات الكيان في افريقيا الى كوابيس . وتطرح دول الرفض الافريقي منطقا سليما يقول ان قبول عضوية الكيان الصهيوني يتنافي مع الاسس الاخلاقية والانسانية التي يستند اليها الاتحاد الافريقي.

جمهوري اسلامي ..

انفردت صحيفة جمهوري اسلامي بنشر تقرير خاص يتحدث عن اجواء، ادانة اجراء عملية زرع اعضاء بين الامارات والكيان، جاء فيه .. فجر اجراء عملية متزامنة لزرع اعضاء مواطن اماراتي بابو ظبي بجسم مريضين "اسرائيليين" بتل ابيب موجة ادانة واسعة في الامارات ومواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي والاسلامي.

وكتب مغردون في معرض ادانتهم لموقف الامارات بأن هذه العملية الاستعراضية التي تتخفى خلف قناع انسانية زائف تستهدف نسف القيم والمبادئ التي تعتبر الكيان الصهيوني كيان غاصب وتهديد خطير للعرب والمسلمين عبر مثل هذه الاستعراضات الرمزية المنبوذة وفي الوقت الذي تتلطخ فيه يدي هذا الكيان بدماء الفلسطينيين حتى المرفق.

ويقول مغردون ان الاف الاسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال يعانون من الامراض ويمنع الصهاينة تقديم العلاج لهم.

خراسان..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة خراسان في مقالها، هيرات محاصرة وغني يغط في نومه..حركة طالبان الافغانية تواصل هجماتها الواسعة وتقدمها السريع للسيطرة على المزيد من البلدات والمديريات في الولايات الافغانية..

ان حركة طالبان تحاصر مدينة هيرات ثالث اكبر المدن الافغانية وتحتل مدنا اخرى والرئيس الافغاني يعد بتغيير المعادلات الرئيس اشرف غني يعد بحسم الحرب خلال ستة اشهر واعدا بايجاد تعبئة شعبية للتصدي لطالبان من دون اي توضيح بشأن سبل ايجاد مثل هذه التعبئة وكل ذلك في الوقت الذي تدك فيه قنابل وصواريخ طالبان مناطق قريبة من العاصمة كابول نفسها وسط توقعات دولية باحتمال سقوطها بيد طالبان مرة اخرى خلال اقل من ستة اشهر, خاصة بعد عودة غني بخفي حنين من واشنطن حاملا وعود دعم اقتصادي ومالي فارغة من بايدن .