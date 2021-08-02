محلل سياسي: الصهاينة يطمحون بإقامة دولة يهودية

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف ان الاساس في المشروع السياسي الصهيوني هو الاقتلاع والاحلال مؤكدا انه منذ نكبة ثمانية واربعين ولحد اليوم ثبت بأن من صمد هم جذور واساس القضية الفلسطينية.

واشار الى ان الاحتلال لم يتعامل مع الشعب الفلسطيني في الداخل على اساس ان هناك شعب فلسطيني بل يتعامل معه على اساس تجمعات سكنية مؤكدا ان الاحتلال لا يريد ان يعترف بالشعب الفلسطيني وانه حاول طمس هويته وتذويبه لكنه لم ينجح في مخططاته.

راسم عبيدات اكد ان الاحزاب العربية التي تشكلت في الأراضي الفلسطينية الـ48 لعبت دورا في الحفاظ على الهوية الفلسطينية والقومية العربية للشعب الفلسطيني

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