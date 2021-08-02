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دعوات للتظاهر أمام محكمة الاحتلال منعا لتهجير أهالي حيّ الشيخ جراح

دعوات للتظاهر أمام محكمة الاحتلال منعا لتهجير أهالي حيّ الشيخ جراح
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

دعا الفلسطينيون إلى التظاهر قبل ظهر اليوم الاثنين، أمام المحكمة الإسرائيلية العليا بالتزامن مع جلسة تعقد للنظر في قرارات إخلاء 4 عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ جراح.

العالم - فلسطين

وتوجهت الدعوات بالتواجد والمشاركة التضامنية عند الساعة 11 صباحاً، أمام المحكمة العليا الإسرائيلية بالتزامن مع موعد النظر في قضية إخلاء منازلهم.

وسبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أن جمّدت قبل أيام مؤقتا، قراراً بإخلاء 3 عائلات مقدسية من حيّ الشيخ جراح المهدد بالإخلاء والتهجير القسري.

وكانت قوات الاحتلال اعتدت الليلة الماضية على المتضامنين مع أهالي حيّ الشيخ جراح في القدس المحتل.

القمع الإسرائيلي جاء عشية جلسة لمحكمة الاحتلال للنظر في استئناف قدمته 4 عائلات فلسطينية لمنع تهجيرها من منازلها في "الشيخ جراح".

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