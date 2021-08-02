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برلماني تونسي: البلاد في وضع مضطرب منذ الانتخابات 2019

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال عضو البرلمان التونسي عن حركة النهضة بلقاسم حسن ان البلاد في وضع مضطرب منذ الانتخابات عام الفين وعام الفين وتسعة عشر التشريعية والرئاسية وان ما اوصل البلاد الى هذه الحالة الآن هي عدة عناصر.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت اضاف ان جائحة وباء كورونا استفحلت بشكل كبير في تونس وباتت تشكل خطرا على البلاد وكذلك الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد لأسباب جوهرية بالاضافة الى الأزمة السياسية الخانقة المتمثلة في تجاذبات كبيرة منذ الانتخابات في عدم قبول النتائج وعدم الاعتراف بالواقع السياسي وبوجود اغلبية واقلية وادارة الشأن العام سواء في البرلمان أو الحكومة.

بلقاسم حسن اشار الى ان الرئيس سعيد يعتقد انه لديه المشروعية في الوضع المتأزم في البلاد وان الاطراف التي تدافع عن الديمقراطية ترى انه لا شيء ابدا يجب ان يدفع البلاد الى جو غير ديمقراطي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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