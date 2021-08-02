ما حقيقة مؤامرة للإطاحة بالحكومة الاسترالية؟!

العالم- اسيا والباسيفيك

وفي الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي يدعي رجل أنه ريس كيرشو رئيس الشرطة الاتحادية الأسترالية ويستمع المشاهدون إليه وهو يناقش وحدة سرية للشرطة وكيفية "حل" الحكومة الأسترالية.

وأفادت الشرطة بأن كيرشو ليس هو الشخص الذي يتحدث في الفيديو وإن التحقيقات أدت إلى القبض على رجل في غرب أستراليا قالت السلطات إنه كان على اتصال بجماعات أخرى مناهضة للحكومة.

وقال آندرو دوناهيو القائم بأعمال نائب رئيس الشرطة للصحفيين في برزبين "هؤلاء الناس يعتقدون أن نظم الحكم لدينا لا تسري عليهم أو غير قانونية بشكل من الأشكال أو لا بد من اغتصابها".

وأضاف أن الرجل حاول أيضا الحصول على شارات وطوابع تخص الشرطة. وإذا أدين فقد يحكم عليه بالسجن عامين.