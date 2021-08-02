سلطات أفغانستان تؤيد اقتراح حماية تركيا لمطار كابل

العالم- افغانستان

ووفقا له، عرضت أنقرة ذلك على واشنطن، من أجل "الحصول على بعض التفضيلات من الولايات المتحدة".

وأضاف شينواري: "لكن موافقة الجانب الأفغاني على هذا الأمر، يعتبر أحد الشروط الضرورية. ولا توجد أية مشاكل لدى الحكومة الأفغانية مع تركيا، بشأن هذه القضية".

وأكد مستشار الريئيس الأفغاني، أن حكومة بلاده لا تعارض تطور الأحداث وفق هذه المسارات.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن أنقرة عرضت توفير الأمن لمطار كابل بعد انسحاب القوات الأمريكية، بشرط تحقيق عدد من الشروط التي طرحتها.

وفي وقت لاحق، قال الوزير إن القرار النهائي لم يتخذ بعد، وأن المفاوضات جارية مع الولايات المتحدة وأفغانستان.

من جانبها، أعلنت حركة طالبان، معارضتها لنشر القوات التركية في أفغانستان، لأنه ينتهك سيادة البلاد.