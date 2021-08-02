الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس 'بيرو' يؤجل الانتقال من قصر الحكومة

رئيس 'بيرو' يؤجل الانتقال من قصر الحكومة
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

قال رئيس بيرو بيدرو كاستيلو، إنه قرر تأجيل عملية الانتقال من قصر الحكومة، على الرغم من إعلانه في السابق عن قراره، بعدم استخدامه كمقر لإقامته.

العالم- الاميركيتان

ومن جانبه ذكر المكتب الصحفي للإدارة الرئاسية، في بيان: "بينما يتم تحديد المكان الأنسب لنقل منصب الرئاسة، سيعمل رئيس الجمهورية من قصر الحكومة".

وكان كاستيلو قد أعلن خلال رسالته الأولى إلى سكان البلاد، أنه لن يستخدم قصر الحكومة كمقر إقامته، وأنه قرر تحويله إلى متحف من أجل "قطع العلاقة مع الرموز الاستعمارية".

وأشارت وسائل الإعلام المحلية، إلى أن الرئيس كاستيلو خلال رسالته الأولى إلى سكان البلاد، كسر بقراره تقليدا يعود تاريخه إلى ما يقرب من 500 عام.

يطلق العامة على القصر الحكومي الواقع في ليما عاصمة بيرو، اسم كاسا دي بيزارو (بالإسبانية Casa de Pizarro، أي دار بيزارو) في إشارة إلى الفاتح الإسباني فرانسيسكو بيزارو، الذي أسس المدينة عام 1535.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

سلطات أفغانستان تؤيد اقتراح حماية تركيا لمطار كابل

ما حقيقة مؤامرة للإطاحة بالحكومة الاسترالية؟!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حكمة المقاومة تدرأ الفتنة في خلدة جنوب بيروت

لبنان... هل يؤسّس لقاء اليوم بين الرئيسين لتأليف الحكومة؟

نائب لبناني: الايام المقبلة مفصلية في ملف تأليف الحكومة

بالفيديو سعيّد يستعين بدول صديقة للخفض من العجز المالي في تونس

المعارضة الماليزية تنظم مسيرة مطالبة باستقالة رئيس الوزراء

الجيش اللبناني يوقف أحد المتورطين في احداث خلدة