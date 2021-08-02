الجيش اللبناني يوقف أحد المتورطين في احداث خلدة

العالم - لبنان

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه، أنه "بتاريخ 2/ 8/ 2021 (اليوم الاثنين) داهمت دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في منطقة خلدة، وأوقفت المدعو (أ. ش) وهو أحد المتورطين في إطلاق النار الذي حصل بتاريخ 1 /8 /2021 باتجاه موكب تشييع المواطن علي شبلي وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى، وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين".

وكان تعرّض موكب الشهيد المظلوم علي شبلي بعد ظهر الاحد خلال مروره في منطقة خلدة لاطلاق نار كثيف في كمين من قبل جهات معروفة في المنطقة من اسلحة حربية وقناصات ما أدى الى سقوط عدد غير محدد من الشهداء والجرحى.

ويُشيّع اليوم الاثنين في بلدة كونين الجنوبية جثمان الشهيد شبلي الذي قضى في جريمة مروّعة خلال حضوره حفل زفاف في منطقة خلدة على يد المدعو "احمد زاهر غصن".

وهزّت هذه الجريمة الرأي العام مع تناقل المشاهد المروّعة التي وثقت بشكل ٍواضح لحظة الغدر التي تعرض لها شبلي على يد المدعو غصن.