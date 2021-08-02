المعارضة الماليزية تنظم مسيرة مطالبة باستقالة رئيس الوزراء

العالم- اسيا والباسيفيك

واستند رئيس الوزراء في قراره إرجاء الجلسة البرلمانية الأخيرة اليوم الاثنين إلى اكتشاف إصابات بكوفيد-19 غير أن المعارضة وصفت القرار بأنه ذو دوافع سياسية لقطع الطريق علي أي تحد لقيادته.

وسار النواب صوب مبنى البرلمان غير أن شرطة مكافحة الشغب أوقفتهم. بحسب "رويترز".

وقال أنور إبراهيم زعيم المعارضة في خطبة ألقاها بعد أن حول النواب مسارهم "محيي الدين سقط اليوم كرئيس للوزراء".

وأضاف أن جميع نواب المعارضة وعددهم 107 متفقون على المطالبة باستقالة رئيس الوزراء لمخالفته الدستور ومرسوما ملكيا وتعطيل النواب عن أداء واجباتهم.

وتشهد ماليزيا اضطرابا سياسيا منذ استقالة رئيس الوزراء السابق محمد مهاتير المفاجئة العام الماضي والتي أدت إلى تولي محيي الدين السلطة في مارس/ آذار 2020.

ويحكم محيي الدين بأغلبية ضئيلة ويقود ائتلافا غير مستقر.

وقد واجه مطالب باستقالته الأسبوع الماضي بعد أن أطلق عاهل ماليزيا انتقادا نادرا لقرار الحكومة إلغاء مراسيم صدرت بمقتضى حالة الطوارئ السارية منذ يناير كانون الثاني دون موافقته.