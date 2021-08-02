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مراسل العالم: القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها تستهدف بقذائف المدفعية والهاون قرية الدردارة شمال مدينة الحسكة في سورية

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

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