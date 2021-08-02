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الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مراسل العالم: القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها تستهدف بقذائف المدفعية والهاون قرية الدردارة شمال مدينة الحسكة في سورية
مصادر عراقية: استشهاد آمر لواء في الحشد الشعبي باطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارته في بابل جنوب بغداد
مصادر فلسطينية: مستوطن يطلق النار باتجاه شاب فلسطيني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
متحدث مجلس صيانة الدستور في ايران: ورقة اعتماد الرئيس المنتخب وقعها المجلس في اجتماعه الاخير وتم تقديمها الى قائد الثورة الاسلامية
روسيا تقول إنها سترسل 800 جندي إضافي للمشاركة في تدريبات عسكرية على الحدود الأفغانية وستستخدم مثلي العتاد الذي كان مقررا
مراسل العالم عن مصادر محلية: إنفجار عبوة ناسفة قرب إحدى نقاط " قسد " بريف دير الزور الشرقي في سورية
مساعد الأمين العام لحركة النجباء العراقية نصر الشمري: في حال استمرار التعنت الامريكي والمماطلة في الانسحاب من العراق فإن عمليات المقاومة ستزداد ضد قوات الاحتلال
نصر الشمري: المعسكر المعادي للوجود الأميركي في العراق سينتصر لأنه هو صاحب الأرض
مساعد الأمين العام لحركة النجباء العراقية: لا يمكن تفسير موقف الحكومة العراقية بالسكوت عن دماء أبناء شعبها التي اراقتها أميركا
نصر الشمري: لن نقبل بأي وجود عسكري أجنبي على الأراضي العراقية وسنعتبره وجودا معاديا
مراسل العالم: القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها تستهدف بقذائف المدفعية والهاون قرية الدردارة شمال مدينة الحسكة في سورية
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش
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