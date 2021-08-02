الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
١٠:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

روسيا تتحدث حول عودة الجيش السوري إلى الطبقة

روسيا تتحدث حول عودة الجيش السوري إلى الطبقة
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

طرح ضباط من الشرطة العسكرية الروسية، على مسؤولين من جماعة "قسد"، خلال اجتماع في مطار الطبقة العسكري بريف الرقة الغربي، إمكانية عودة الجيش السوري إلى مدينة الطبقة.

العالم - سوريا

ونقلت تنسيقيات المسلحين عن "مصادر خاصة" قولها: إن الروس طرحوا خلال الاجتماع إمكانية عودة الجيش السوري إلى مدينة الطبقة وتشكل مربع أمني فيها.

وأضافت "المصادر"، أن مسؤولي "مجلس الطبقة العسكري" طلبوا منحهم مدة زمنية قصيرة، لمناقشة العرض الروسي مع مسؤوليهم.

وأشارت إلى أن العرض الروسي، نص على أن يتضمن المربع الأمني نقاط عسكرية لقوات الجيش السوري و"الفيلق الخامس" إضافة إلى دوائر حكومية وأفرع أمنية خاصة بالدولة السورية، وذلك داخل حي سكني يتم تسليمه للجيش السوري في مدينة الطبقة، على غرار المربع الأمني بمدينة الحسكة.

روابط ذات صلة

37 اعتداء لـ(النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب

ترحيل عائلات ألبانية من سوريا عبر مطار بيروت

قراءات في العقوبات الأميركية ضد مسلحي "أحرار الشرقية" شمال سوريا  

سوريا.. الجنود الذين اختطفوا في درعا عادوا إلى مقراتهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هكذا اخترق ابن سلمان هواتف ناشطات وإعلاميات غير مواليات له

عهد الاتاتوركية الخطيرة يبدأ في جمهورية اذربيجان

قرار الرئيس المصري بفصل موظفي الإخوان.. الأسباب والنتائج

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 02-08-2021

روسيا تتحدث حول عودة الجيش السوري إلى الطبقة

اعتقال 5 إرهابيين بينهم قيادات في السليمانية