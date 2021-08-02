روسيا تتحدث حول عودة الجيش السوري إلى الطبقة

العالم - سوريا

ونقلت تنسيقيات المسلحين عن "مصادر خاصة" قولها: إن الروس طرحوا خلال الاجتماع إمكانية عودة الجيش السوري إلى مدينة الطبقة وتشكل مربع أمني فيها.

وأضافت "المصادر"، أن مسؤولي "مجلس الطبقة العسكري" طلبوا منحهم مدة زمنية قصيرة، لمناقشة العرض الروسي مع مسؤوليهم.

وأشارت إلى أن العرض الروسي، نص على أن يتضمن المربع الأمني نقاط عسكرية لقوات الجيش السوري و"الفيلق الخامس" إضافة إلى دوائر حكومية وأفرع أمنية خاصة بالدولة السورية، وذلك داخل حي سكني يتم تسليمه للجيش السوري في مدينة الطبقة، على غرار المربع الأمني بمدينة الحسكة.