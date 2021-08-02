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خطيب زاده يؤكد أن إيران داعم رئيس لمرور الناقلات بشكل آمن في الخليج الفارسي وأعالي البحار وأنها مستعدة للتعاون الاقليمي لتأمين الملاحة البحرية

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

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