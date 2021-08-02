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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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خطيب زاده: الجمهورية الإسلامية لن تتردد لحظة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية وسترد على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة
خطيب زاده: الجمهورية الإسلامية لن تتردد لحظة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية وسترد على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة
خطيب زاده: حضور القوات الأجنبية في الخليج الفارسي والدول المطلة عليه يخل بأمن المنطقة ويزعزع استقرارها
خطيب زاده يؤكد أن إيران داعم رئيس لمرور الناقلات بشكل آمن في الخليج الفارسي وأعالي البحار وأنها مستعدة للتعاون الاقليمي لتأمين الملاحة البحرية
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده يدين اتهامات وزيري خارجية بريطانيا وأميركا ضد طهران مؤكدا أنها عارية عن الصحة واستفزازية
مراسل العالم: القوات التركية والمجموعات المسلحة الموالية لها تستهدف بقذائف المدفعية والهاون قرية الدردارة شمال مدينة الحسكة في سورية
مصادر عراقية: استشهاد آمر لواء في الحشد الشعبي باطلاق مسلحين مجهولين النار على سيارته في بابل جنوب بغداد
مصادر فلسطينية: مستوطن يطلق النار باتجاه شاب فلسطيني في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
متحدث مجلس صيانة الدستور في ايران: ورقة اعتماد الرئيس المنتخب وقعها المجلس في اجتماعه الاخير وتم تقديمها الى قائد الثورة الاسلامية
روسيا تقول إنها سترسل 800 جندي إضافي للمشاركة في تدريبات عسكرية على الحدود الأفغانية وستستخدم مثلي العتاد الذي كان مقررا
خطيب زاده: الجمهورية الإسلامية لن تتردد لحظة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية وسترد على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش
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