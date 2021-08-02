الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
١١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

خطيب زاده: الجمهورية الإسلامية لن تتردد لحظة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية وسترد على أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٥٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الايرانية: اكثر من 37 ألف إصابة و411 وفاة جديدة بكورونا

قائد الثورة يوافق على عفو او خفض العقوبة عن اكثر من 2800 سجينا

إصابة شاب برصاص مستوطن خلال وقفة تضامنية مع الشيخ جراح

ضجة في مصر بسبب ظهور ألوان ’علم المثليين’ بتصميم العملة الجديدة

لبنان..الصدام الأول بين عون وميقاتي؟

هكذا اخترق ابن سلمان هواتف ناشطات وإعلاميات غير مواليات له