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زنكنة : حققنا الاكتفاء الذاتي بانتاج النفط والغاز والبنزين

زنكنة : حققنا الاكتفاء الذاتي بانتاج النفط والغاز والبنزين
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير النفط بيجن زنكنة أن ايران حققت الاكتفاء الذاتي بانتاج النفط والغاز والبنزين.

العالم- ايران

وأوضح زنكنة في مؤتمر حضره الرئيس روحاني والمدراء الحكوميين اليوم الاثنين، أن وبعد اتمام انشاء مصفاة "ستارة خليج فارس" والتي بدأت عملياتها الانشائية مع تسلم الحكومة مهامها (عام 2013) تمكنا من الاكتفاء الذاتي بالبنزين بجانب النفط والغاز وبتنا مصدرين.

وآشار الى أهم انجازات الحكومة في السنوات الثماني الماضية، منها رفع طاقة انتاج حقول غرب كارون (جنوب غرب) من 70 الف برميل الى 400 الف برميل يوميا بالوقت الراهن، وانتاج الغاز من 80 مليون متر مكعب الى 700 مليون متر مكعب يوميا، وبلوغ تغطية خدمة شبكة الغاز العامة نسبة 95 بالمئة.

وأضاف أن صادرات النفط صعدت من 5.9 مليون طن (سنة 2012) الى 32 مليون طن سنويا، هذا بجانب النجاح الكبير في مد خط أنبوب " غورة – جاسك".

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زنكنة : حققنا الاكتفاء الذاتي بانتاج النفط والغاز والبنزين

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