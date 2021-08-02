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توقيف متورطين بجريمة خلدة في لبنان

توقيف متورطين بجريمة خلدة في لبنان
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

أفادت معلومات بأنه إلى جانب الانتشار الواسع للجيش اللبناني في خلدة تم توقيف المدعو (أ.ش) أحد المتورطين بإطلاق النار باتجاه موكب تشييع علي شبلي في هذه المنطقة.

العالم-لبنان

وأكدت المعلومات التي نقلتها قناة المنار، توقيف السوري "م، خ" المتورط الى جانب سوريين آخرين في إطلاق النار على موكب التشييع.

وشددت على أنه "تجري ملاحقة كافة المتوارين المحددة أسماؤهم وأدوارهم بالتفاصيل".

ونقلت المنار عن مصادر امنية تأكيدها أن "لا هوادة في التعاطي مع العصابات والمخلين بالأمن على طول خط الساحل".

وكان تعرّض موكب الشهيد المظلوم علي شبلي بعد ظهر الاحد خلال مروره في منطقة خلدة لاطلاق نار كثيف في كمين من قبل جهات معروفة في المنطقة من اسلحة حربية وقناصات ما أدى الى سقوط عدد غير محدد من الشهداء والجرحى.

وهزّت هذه الجريمة الرأي العام مع تناقل المشاهد المروّعة التي وثقت بشكل ٍواضح لحظة الغدر التي تعرض لها شبلي على يد المدعو غصن.

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