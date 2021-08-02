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وزير الداخلية اللبناني يؤكد على اهمية التنسيق الامني في البلاد

وزير الداخلية اللبناني يؤكد على اهمية التنسيق الامني في البلاد
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال اللبناني العميد محمد فهمي، على "أهمية التنسيق بين ​الأجهزة الأمنية​ والعسكرية كافة"، مشددا على "وجوب حماية ​المتظاهرين​ والأملاك العامة والخاصة على حد سواء".

العالم- لبنان

وخلال اجتماع ل​مجلس الأمن​ الداخلي المركزي خُصص لمناقشة الأوضاع الامنية في لبنان والاجراءات المتخذة لحفظ الأمن في الرابع من آب، لفت فهمي الى أن "القوى العسكرية والامنية ستعمل على منع الإخلال بالأمن".

وتمنى فهمي على وسائل الإعلام "العمل على حض المواطنين على الوقوف يدا واحدة من أجل ​لبنان​، والمحافظة على سلمه الاهلي".

وتطرق المجتمعون الى الاحداث الأخيرة التي حصلت في ​خلدة​، وطلب إلى الجيش "تكثيف انتشاره حماية للمواطنين والسلم الاهلي، والى ​الاجهزة الامنية​ تنفيذ دهم لتوقيف المتورطين بافتعال الاشكال".

وكان تعرّض موكب الشهيد المظلوم علي شبلي بعد ظهر الاحد خلال مروره في منطقة خلدة لاطلاق نار كثيف في كمين من قبل جهات معروفة في المنطقة من اسلحة حربية وقناصات ما أدى الى سقوط عدد غير محدد من الشهداء والجرحى.

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