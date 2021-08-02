رقم قياسي للعدد اليومي للمهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى ليتوانيا

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وأضافت الإدارة: "تم في ليتوانيا خلال يوم واحد، احتجاز 287 مهاجرا دخلوا البلاد بشكل غير مشروع، وهذا هو أكبر عدد من الأشخاص المحتجزين على الحدود يوميا، منذ بداية العام. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في 28 يوليو، عندما تم اعتقال 171 شخصا".

ووفقا لمعطيات الإدارة، منذ بداية العام الجاري حاول 3832 مهاجرا غير شرعي دخول أراضي ليتوانيا، وهو ما يزيد 47 مرة عن العام الماضي.

وأعلنت ليتوانيا مؤخرا عن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروس. وفي 2 يوليو، أعلنت سلطات البلاد عن فرض عن حالة الطوارئ على خلفية تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

من جانبه، صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بأن بلاده لن تعيق بعد الآن المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، لأن مينسك لم تعد تملك المال ولا القوة لذلك بسبب العقوبات الغربية.