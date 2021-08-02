الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رقم قياسي للعدد اليومي للمهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى ليتوانيا

رقم قياسي للعدد اليومي للمهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى ليتوانيا
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

قالت إدارة الإحصاء في ليتوانيا، إن العدد اليومي للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من بيلاروس والمحتجزين في ليتوانيا منذ بداية العام بلغ رقما قياسيا- 287 شخصا.

العالم _ أوروبا

وأضافت الإدارة: "تم في ليتوانيا خلال يوم واحد، احتجاز 287 مهاجرا دخلوا البلاد بشكل غير مشروع، وهذا هو أكبر عدد من الأشخاص المحتجزين على الحدود يوميا، منذ بداية العام. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في 28 يوليو، عندما تم اعتقال 171 شخصا".

ووفقا لمعطيات الإدارة، منذ بداية العام الجاري حاول 3832 مهاجرا غير شرعي دخول أراضي ليتوانيا، وهو ما يزيد 47 مرة عن العام الماضي.

وأعلنت ليتوانيا مؤخرا عن زيادة عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين على الحدود مع بيلاروس. وفي 2 يوليو، أعلنت سلطات البلاد عن فرض عن حالة الطوارئ على خلفية تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

من جانبه، صرح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بأن بلاده لن تعيق بعد الآن المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي، لأن مينسك لم تعد تملك المال ولا القوة لذلك بسبب العقوبات الغربية.

روابط ذات صلة

الأمن القومي العراقي يرد على الاتحاد الاوربي بشأن رحلات بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبي يطالب العراق بتوضيح دوره بوصول مهاجرين إلى ليتوانيا

برونزيتان و3 شهادات تقدير لسورية في أولمبياد الفيزياء العالمي

لوكاشينكو يشجب معاملة المهاجرين في ليتوانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق: الكاظمي يعلن البدء بتطبيق خطة إصلاح الورقة البيضاء

رئيس البرلمان العراقي يلتقي ملك الاردن في قصر بسمان

ميقاتي بعد لقائه عون: المهلة لتشيكل الحكومة غير مفتوحة

الصحة العالمية: هذا هو 'الحل السحري الوحيد' لمكافحة متحور دلتا

بزعم استهداف ناقلة النفط الاسرائيلية... بريطانيا تستدعي السفير الإيراني لديها

رقم قياسي للعدد اليومي للمهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى ليتوانيا