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الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالأعمال في السفارة البريطانية للاحتجاج على مزاعم بلاده بشأن ضلوع طهران في استهداف الناقلة في بحر عمان

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

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