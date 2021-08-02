الإرصاد اليمنية: استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء مع أمطار  غزيرة 

العالم-اليمن

وأشار المركز في نشرته الجوية، اليوم الاثنين، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء مع أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً حتى صعدة شمالاً.

ولفت إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة الشدة وتصل الى حد الغزارة احياناً على السواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة وتعز والمناطق المحاذية لها، مبيناً ان الأمطار ستكون ستهطل متفرقة الى متوسطة في السواحل الجنوبية الشرقية والمناطق المحاذية لها.

وبحسب المركز يستمر تأثير الغبار الواسع الانتشار على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية لمحافظات حضرموت، الجوف، مأرب والمهرة، وفي أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية.

ونبه المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها الى عدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم، داعياً إلى أخذ الاحتياطات اللازمة في المتأثرة بالغبار الواسع الانتشار.

وحذر السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض الملحوظ في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار وتشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والطينية.

وأوضح المركز وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في السده : 40.2 ،ذمار : 19.8 ،صنعاء : 12.9 ،صعده : 12.1 ،عمران : 5.2 ،إب : 2.2 ،حجه : 0.8

كما بلغت كمية الأمطار 0.6 ملم في المحويت، 0.8 ملم ريمة - 0.8 ملم في الشحر ، 0.4 ملم في صرفيت .

وأفاد المركز بأن أمطار متفاوتة الشدة هطلت خارج نطاق محطات الرصد على أجزاء واسعة من سلسلة المرتفعات الغربية وامتدت إلى السواحل الغربية.