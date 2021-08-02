الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يطلب من سوريا زيادة الإطلاقات المائية

العراق يطلب من سوريا زيادة الإطلاقات المائية
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

طلب وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاثنين، من الجانب السوري، زيادة الإطلاقات المائية.

العالم - العراق

وقالت الوزارة في بيان، إن الحمداني "عقد اجتماعاً عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع وزير الموارد المائية السوري تمام رعد لاستعراض الإجراءات المتخذة بخصوص المحضر الموقع خلال زيارة الحمداني إلى سوريا".

وبين الحمداني، وفق البيان، أن "الجانب السوري وافق على حضور الاجتماعات المشتركة بين العراق سوريا وتركيا"، مضيفاً أن "موافقة الجانب السوري على حضور الاجتماعات المشتركة تعد تطوراً في مجال التعاون المشترك بملف المياه".

وأشار الحمداني إلى أن "الوزارة طلبت من الجانب السوري زيادة الإطلاقات من المخزون المائي لتعويض النقص الحاصل في الإيرادات نتيجة لقلة سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وذلك لتقاسم الضرر بين الجانبين"، مبينا أن "الاجتماع أكد على ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتعاون المشترك فيما يخص التدريب والدراسات وتبادل الخبرات".

وأكد الحمداني أن "الجانب السوري سيشارك بالمركز البحثي المزمع إنشاؤه في العراق".

روابط ذات صلة

للأسبوع الخامس على التوالي…الحسكة السورية بلا مياه

الحمداني يعلن تأمين الحصص المائية لجميع المحافظات العراقية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واعظي: الاعداء فشلوا في تحقيق أهدافهم من وراء الحظر

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. مسار تشكيل الحكومة اللبنانية والتوترات الامنية

شاهد .. ايران تترقب رئيسها الجديد، ما هي تحديات حكومة رئيسي؟

العراق والأردن يؤكدان ضرورة تفعيل التعاون الاقتصادي

الدفاع الأفغانية تعلن القضاء على 455 من مسلحي طالبان

إعادة إنتخاب هنية رئيساً للمكتب السياسي لحماس.. إعادة التمسك بخيار المقاومة