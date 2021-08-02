موسكو: تصريح قائد البحرية الأمريكية خطير للغاية

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وأضاف غروشكو، في حديث لوكالة "نوفوستي": "هذا إعلان خطير للغاية. ويحتوي على تهديد غير مقنع، باستخدام القوة. من الواضح أن هذه محاولة لنقل المسؤولية عن تصعيد محتمل من الرأس المريض إلى الرأس سليم".

ووفقا لنائب الوزير الروسي، يتأجج التوتر في المنطقة لأن الولايات المتحدة تقوم بتعزيز وجودها العسكري في الجوار المباشر للحدود الروسية.

وقال غروشكو: "أين البحر الأسود وأين الولايات المتحدة؟"، وأضاف أن العودة إلى الاتصالات العسكرية بشكل محترف بين روسيا ودول الناتو، يمكن أن تقلل من مخاطر وقوع الحوادث العسكرية.

وفي وقت سابق، زعم قائد البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا الأدميرال الأمريكي روبرت بورك، بأن روسيا "تدفع الولايات المتحدة لتوجيه الضربة الأولى، لكن هذا لن يحدث إذا لم تحدث استفزازات".