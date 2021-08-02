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واعظي: الاعداء فشلوا في تحقيق أهدافهم من وراء الحظر

واعظي: الاعداء فشلوا في تحقيق أهدافهم من وراء الحظر
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال مدير مكتب الرئيس الايراني محمود واعظي ان الاعداء فشلوا في تحقيق أهدافهم من وراء الحظر والضغوط القصوى لدفع البلاد الى الانهيار بفضل صمود الشعب ومقاومته وجهود المسؤولين وتضحياتهم.

العالم- ايران

واضاف واعظي، في كلمته التوديعية أمام حشد من مدراء وموظفي المكتب الرئاسي، إن الضغوط القصوى للحظر وتفشي كورونا والكوارث الطبيعية والجفاف خلال العام الجاري سبب العديد من المشاكل للشعب في غضون الاربعة الماضية.

وتابع: تمثل الهدف الرئيسي للاعداء من وراء فرض الحظر والضغوط الاقتصادية على الشعب الايراني بانهيار النظام الا انهم فشلوا في نيل مآربهم بفضل صمود الشعب ومقاومته وجهود المسؤولين وتضحياتهم الى جانب توجيهات قائد الثورة.

وأكد على ضرورة تقديم التجارب المكتسبة للحكومة الجديدة ومساعدتها في إدارة شؤون البلاد حيث ينبغي ان يكون هدف جميع الحكومات تقديم الخدمات للشعب.

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واعظي: الاعداء فشلوا في تحقيق أهدافهم من وراء الحظر

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