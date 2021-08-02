شاهد .. ايران تترقب رئيسها الجديد، ما هي تحديات حكومة رئيسي؟

العالم - إيران

بتحضيرات انسيابية تجري مراسم انفاذ حكم رئاسة الرئيس الايراني المنتخب ابراهيم رئيسي صباح الثلاثاء بحضور قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي وعدد من مسؤولي البلاد وستجري مراسم اداء اليمين الدستورية للرئيس المنتخب يوم الخميس في الخامس من آب /اغسطس الجاري.



وضمن الاليات الدستورية وقع مجلس صيانة الدستور وثيقة اعتماد الرئيس الايراني المنتخب،في الاجتماع الاخير للمجلس من قبل الاعضاء ومن ثم رفعت الى سماحة قائد الثورة الاسلامية.



هذا واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده إن عشرات الوفود من دول العالم سوف تشارك في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات ووزراء الخارجية والمبعوثين الخاصين.



وامام الرئيس المنتخب الثالث عشر والحكومة الايرانية الجديدة تحديات داخلية وخارجية ،حيث العديد من الملفات التي ستتابعها الحكومة الجديدة ضمن توجيهات قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي.



في التحديات الداخلية هناك الوضع الاقتصادي الذي فاقمه اجراءات الحظر الاميركية التي فرضتها ادارة ترامب واستمرت بها ادارة بايدن،والتي تؤكد طهران على رفعها جميعها دونما شرط واعادة احياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن من طرف واحد، وهنا لا تزال طهران عند موقفها وهو الاستمرار بمفاوضات اعادة احياء الاتفاق على ان تلتزم واشنطن مجددا بفقرات الاتفاق، كما في التحديات الداخلية مواجهة انتشار كوفيد 19 ضمن الاليات المتبعة لا سيما وان الجمهورية الاسلامية اصبحت من الدول الفاعلة في انتاج اللقاحات ضد الفيروس على ان الشارع الايراني يرى في تلك التطورات الاتية املا بوجود حلحلة للمشاكل الانية وخصوصا اعادة تنشيط الاقتصاد.



كما من شأن تشكيلة وزارية قوية تكسب ثقة البرلمان مواجهة تلك التحديات وهناك علاقات ايران مع محيطها الخارجي حيث تؤكد طهران على توسيع علاقاتها مع دول الجوار على قاعدة الاحترام المتبادل والعلاقات البعيدة عن التدخلات الاجنبية بين دول المنطقة..