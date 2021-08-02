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ما طبيعة التحذير الذي وجهته تل ابيب لادارة بايدن حول ايران؟

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

 استنفار اسرائيلي عارم جراء الهجوم على السفينة الاسرائيلية قبالة سواحل بحر عمان، ما اثار بلبلة وقلقاً في الاوساط السياسية والاستخبارية والامنية في الكيان.

من جهة اخرى، يرتفع منسوب الهواجس الاسرائيلية تجاه البرنامج النووي الايراني، الذي يقض مضاجع تل ابيب، والتي تسعى بكل قوتها للتأثير بادارة بايدن والتحذير من مغبة تطور هذا البرنامج.

على نفس المستوى، تسري المخاطر المتأتية من الحدود اللبنانية والخوف الاسرائيلي من اختراق عناصر من المقاومة للحدود الجنوبية باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ويبقى الموقف الروسي تجاه الهجمات على سوريا يطرح علامات استفهام كثيرة في الاروقة السياسية والامنية العبرية.

هذه المواضيع وسواها سنناقشها في حلقة اليوم من برنامج "العين الاسرائيلية" مع ضيف الحلقة:

المتابع للشأن الاسرائيلي والنائب السابق في البرلمان اللبناني الدكتور نزيه منصور..

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