ما دلالة الخشية الاسرائيلية من تعاظم قوة ايران بالمنطقة؟

العالم- خاص بالعالم

وقال منصور في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان ايران هي التي اغلقت سفارة الصهاينة عند انتصار ثورتها الاسلامية وفتحتها لفلسطين، وثانياً هي التي تتحدث دوماً عن تحرير فلسطين وهي الداعم الاول للمقاومة الفلسطينية واللبنانية والعراقية واليمنية، ولذا من الطبيعي ان يخوض العدو الاسرائيلي حرباً سياسية واعلامية وامنية على كل الجبهات ضد ايران ويستغل اي حدث او فعل يحصل في العالم ليوجه اصابع الاتهام مباشرة للجمهورية الاسلامية سواء قامت بذلك ام لا.

واوضح منصور، ان هناك عدة اسئلة تطرح، لماذا لا يكون العدو الاسرائيلي هو من اختلق الاعتداء على السفينة الاسرائيلية قبالة سواحل بحر عمان، خاصة في ظروف معقدة قرب وصول الملف النووي الايراني الى نهايته وبقي مجرد الاعلان عن التفاهم ما بين 5+1 مع الجمهورية الاسلامية، يواجهه الكيان الاسرائيلي بالعمل المستحيل لعدم التوصل الى تفاهم في الموضوع النووي.

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يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5729623