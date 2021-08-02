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شاهد..تصاعد القمع الصهيوني ضد الفلسطينيين خلال الاشهر الاخيرة

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

اظهر تقرير لمنسق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة اوتشا تزايدا في الاعتداءات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين، فوفق التقرير وخلال الاسبوعين الاخيرين هدمت سلطات الاحتلال تسعة وخمسين مبنا فلسطينيا فيما اصابت اكثر من ستمئة فلسطيني بينهم رضيع في اشهره الاولى واعتقلت مئة وثمانية وخمسين فلسطينيا.

العالم - مراسلون

بدعوى الردع لصاحب المنزل لتنفيذه عملية ضد الاحتلال تارة ومخالفة القانون والبناء دون ترخيص تارة اخرى تهدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية ، التقرير الدوري لمنسق الشؤون الانسانية التابع للامم المتحدة اوتشا رصد خلال اسبوعين هدم 59 مبنا وتشريد 96 فلسطينيا كانت تشكل لهم ماوى، التقرير رصد في ذات الفترة اصابة 615 فلسطينيا بينهم 24 طفلا اصغرهم رضيع في شهر الثالث، كذلك اعتقلت قوات الاحتلال 158 فلسطينيا في انحاء متفرقة من الضفة بينهم 45 طالبا جامعيا.

النتائج السابقة تؤكد ان تغيير الوجوه في كيان الاحتلال لا تعني اطلاقا تغير السياسات لاسيما اتجاه الفلسطينيين ،ويتضح بان حكومة بينت –لابيد تسعى من خلال التصاعد في الاعتداءات على الفلسطينيين خطب ود المستوطنين الذين كانوا دائما يشكلون شبكة الامان لعدوهم الرئيس بنيامين نتنياهو.

ما تحصيه المؤسسات الحقوقية الدولية من اعتداءات اسرائيلية بحق الفلسطينيين يتحول بعد ذلك الى ارقام في ارشيف هذه المؤسسات.

وبما ان هذا العالم محكوم بمنظومة مختلة المعايير فان احدا لن يستطيع ان يحاكم الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين والتي ترتقي الى جرائم بحق الانسانية

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