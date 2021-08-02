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الرئاسة الفرنسية: الامم المتحدة تحدد حاجات لبنان خلال مؤتمر الدعم الدولي بـ 350 مليون دولار

الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

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