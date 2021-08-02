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قائد سلاح المضادات الجوية الايرانية: ترسانتنا في المسيرات ذات قدرات رفيعة

قائد سلاح المضادات الجوية الايرانية: ترسانتنا في المسيرات ذات قدرات رفيعة
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

عدّ قائد سلاح المضادات الجوية الايرانية العميد علي رضا صباحي فرد ان الجيش لديه سلاح المسيرات وفق تقنيات رفيعة وبات قادرا على تنفيذ أية عمليات بهذا القطاع.

العالم- ايران

واشار العميد علي رضا صباحي فرد، في كلمته أمام حشد من اساتذة وطلبة جامعة القيادة والاركان في الجيش (دافوس) اليوم الاثنين، الى السجل المشرق لسلاح المضادات الجوية إبان حرب السنوات الثمانية (شنها النظام العراقي السابق في عقد الثمانينات) ، إن هذا السلاح لعب دورا بارزا في جميع العمليات الناجحة في تلك المرحلة.

وعدّ اقتدار سلاح المضادات الجوية أثمر عن بث الرعب والهلع في قلوب الاعداء وعجزهم عن القيام بأدنى عملية قرب حدود البلاد رغم امتلاكهم أفضل الطائرات والمعدات.

ونوه صباحي فرد الى ان سلاح المضادات الجوية ينفذ مناورات ضخمة بنجاح وفق أحدث التقنيات وفي هذا السياق حقق تقدما لافتا بفضل التعاون مع النخب الجامعية.

ولفت الى توطين وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع منظومات الدفاع الجوي ماساهم في كسر احتكار البلدان المتقدمة عليها.

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