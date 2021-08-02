الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مستشار الكاظمي يعلن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل

مستشار الكاظمي يعلن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أعلن مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء العراقي مهند نعيم، اليوم الاثنين، عن إنجاز مشروع قانون الأسلحة المعدل، فيما كشف عن تضمينه عقوبات بحق المتاجرين تصل للإعدام ونصوصا عقابية بحق الحائزين.

العالم - العراق

وقال نعيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لجنة الأمر الديواني (95) المشكلة بأمر من رئيس مجلس الوزراء لتعديل قانون الأسلحة، عقدت جلستها الختامية اليوم، بحضور أعضاء من مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "الجلسة شهدت حوارات مهمة جداً تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون".

وأضاف إنه "تم إنجاز مشروع تعديل قانون الأسلحة واقترحنا رفع عقوبة المتاجرة بالسلاح الى السجن المؤبد والاعدام"، مضيفاً أن "مشروع التعديل لقانون الاسلحة يعاقب الحائز والحامل للسلاح بلا رخصة الى السجن وغرامات عالية جداً".

وشدد على أن "مطلقي العيارات النارية في المناسبات سيواجهون عقوبة شديدة وغرامة عالية اضافة لمصادرة السلاح بموجب مشروع تعديل قانون الأسلحة".

ولفت إلى أن "مشروع التعديل لقانون الاسلحة يعاقب بالحبس والغرامة العالية من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا".

روابط ذات صلة

العراق: الكاظمي يعلن البدء بتطبيق خطة إصلاح الورقة البيضاء

نتائج الحوار الاستراتيجي خلصت إلى عدم وجود قوات قتالية في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن..العدوان السعودي يواصل خروقاته لاتفاق التهدئة في الحديدة

كوريا الشمالية تعرض صورة لصاروخ باليستي عابر للقارات

تحذير من استيلاء الاحتلال على الف دونم من اراضي الفلسطينية في طوباس

الرئيس التونسي الأسبق: إذا استمرت الأزمة سيصبح مصيرنا كالليبيين

طالبان: لقد انتهى وقت الرئيس الأفغاني

شبكة GETTR الاجتماعية الموالية لترامب أصبحت ملاذا آمنا لداعش